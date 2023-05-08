O da tarih oldu! Twitter’da bir devrin sonu

Elon Musk'ın sahibi olduğu Twitter'da yapılan değişikliklere bir yenisi daha eklendi. Twitter, yine yeni bir güncellemeyle gündeme geldi.

Yalnızca kayıtlı kullanıcıların 'arama' özelliğini kullanabileceği belirtildi.

Buna göre, kayıtlı olmayan kullanıcılar artık Twitter üzerinde bir şeyler bulmak için hesap oluşturmak zorunda kalacak.

Twitter hesabı olmayan kullanıcılar yalnızca 'keşfet' sekmesinde seçilmiş tweet listesine erişebilecek. Gazete Duvar'ın aktardığına göre; 'Keşfet' sekmesinde oturum açmayan kullanıcılara gösterilecek paylaşımların neye göre belirleneceği henüz aktarılmadı.

Elon Musk, Twitter'ı satın aldığından bu yana sosyal paylaşım sitesinde onaylı hesapların ücretli hale gelmesi ve önerilen tweet kriterleri başta olmak üzere birçok değişiklik yaşandı. Twitter'da Musk döneminde kullanıcı deneyimi anlamında en büyük değişikliklerden birisi de ana sayfadaki akış oldu. Daha önce kullanıcılar ana sayfalarında sadece takip ettikleri kişilerin paylaşımlarını görürken Musk, bu uygulamayı değiştirdi. Ana sayfayı iki bölüme ayıran Musk, bir kısma algoritmik olarak tavsiye edilen ve takip edilmeyen kullanıcıların tweetlerinin de görüldüğü "Sizin için" bölümünü, diğer kısma ise sadece takip edilen kullanıcıların paylaşımlarının görüldüğü "Takip Edilenler" bölümlerini ekledi. Musk'ın yaptığı bu değişim ise kullanıcılar ve sosyal medya uzmanları tarafından eleştirilmişti.

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