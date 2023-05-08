O da tarih oldu! Twitter’da bir devrin sonu
Elon Musk, satın aldığı Twitter'da yeni bir değişikliğe gitti. Sosyal paylaşım sitesinde, yalnızca kayıtlı kullanıcıların 'arama' özelliğinden faydalanabileceği belirtildi.
Elon Musk'ın sahibi olduğu Twitter'da yapılan değişikliklere bir yenisi daha eklendi. Twitter, yine yeni bir güncellemeyle gündeme geldi.
Yalnızca kayıtlı kullanıcıların 'arama' özelliğini kullanabileceği belirtildi.
Buna göre, kayıtlı olmayan kullanıcılar artık Twitter üzerinde bir şeyler bulmak için hesap oluşturmak zorunda kalacak.
Twitter hesabı olmayan kullanıcılar yalnızca 'keşfet' sekmesinde seçilmiş tweet listesine erişebilecek. Gazete Duvar'ın aktardığına göre; 'Keşfet' sekmesinde oturum açmayan kullanıcılara gösterilecek paylaşımların neye göre belirleneceği henüz aktarılmadı.
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