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Gündem O da kaçamadı! MİT’ten PKK’ya nefes kesen darbe Şehit diplomat Osman Köse'nin katili öldürüldü
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O da kaçamadı! MİT’ten PKK’ya nefes kesen darbe Şehit diplomat Osman Köse'nin katili öldürüldü

Yeniakit Publisher
2023-07-05 11:24:00 -
O da kaçamadı! MİT’ten PKK’ya nefes kesen darbe Şehit diplomat Osman Köse'nin katili öldürüldü

MİT, PKK’nın sözde Irak istihbarat sorumlusu, diplomat Osman Köse'nin şehit edildiği eylemin azmettiricisi Celal Kaya'yı Süleymaniye'de düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Irak'ın Erbil şehrinde 17 Temmuz 2019'da Türk diplomat Osman Köse'nin şehit edildiği eylemin de azmettiricisi olan terörist Kaya'nın, uzun zamandır Irak'ın kuzeyinde faaliyet gösterdiği belirlendi.

 

Geçmiş dönemde örgütün yurt içinde ve dışında yürüttüğü eylem ve katılım faaliyetlerini organize eden Kaya'nın liderlik ettiği şebekenin, Irak'ın kuzeyinde harekat düzenleyen Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına terör örgütü PKK tarafından yapılacak eylemler öncesi istihbarat toplanması, Türk kamu görevlilerinin alıkonulmasına yönelik terör eylemlerinin planlanması için çalıştığı tespit edildi.

Kaya ile ilgili istihbarat elde eden MİT, teröristin faaliyetlerini adım adım takip etti. Terörist Kaya, Irak'ın Süleymaniye kenti kırsalında düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi.

Operasyonla örgütün istihbarat ağına ağır darbe indirildiği belirtildi.
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OSMAN KÖSE'NİN ŞEHİD EDİLİŞİ

Türk diplomat Osman Köse, Irak'ın Erbil kentinde 17 Temmuz 2019 tarihinde gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu şehit edildi.

Köse’yle birlikte restoranda bulunan Irak vatandaşları Neriman Osman ve Beşdar Ramazan da hayatını kaybetti.

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