O caninin ablasından skandal sözler! 'Kardeşimle gurur duyuyorum'

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21 yaşındaki üniversite öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nu öldürüp, cesedini 13 parçaya ayırdıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderilen cani katil Mustafa Murat Ayhan, hücresinde intihar etti.

Diyarbakır Cezaevi’nde ölen Ayhan'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Her iki bileğinde de kesik tespit edilen Ayhan'ın cenazesi, bugün ailesine teslim edildi.

"Kardeşimle gurur duyuyorum"

Cani katilin ablası Nurten Ayhan, kardeşinin cesedini alırken gazetecilere tepki çeken bir çıkışta bulundu. Abla Ayhan, katil kardeşi ile gurur duyduğunu belirttiği açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Gurur duyuyorum kardeşimle, onurlu bir şekilde gitti. Bir yıldır biz onu zor tutuyorduk. İntihar etti. Yediremediği için, hastalığı iyileşip uyuşturucudan kurtulduğu için ‘böyle bir sonu hak etmiyordum’ diyerek, onurunu kurtardı kardeşim.