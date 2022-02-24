O borsada tüm işlemler durduruldu!
Rus borsasındaki ve rublesindeki değer kayıpları nedeniyle ülkedeki tüm piyasalarda işlemler durduruldu.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın ayrılıkçı Donbass bölgesinde askeri operasyon başlatmasının ardından dünya borsaları geriledi.
Rus borsasındaki ve rublesindeki değer kayıpları nedeniyle tüm piyasalarda işlemler durduruldu.
Moskova Borsası'ndan yapılan yazılı açıklamada, tüm piyasalardaki işlemlerin bir sonraki uyarıya kadar durdurulduğu belirtildi.
Moskova Borsası, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurmasının ardından yüzde 11 değer kaybetmişti.
Dolar/ruble paritesi de yüzde 7’ye yakın artışla 87 seviyesine kadar yükselmişti.