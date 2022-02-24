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Ekonomi O borsada işlemler tekrar başladı
Ekonomi

O borsada işlemler tekrar başladı

Rus borsasındaki ve rublesindeki değer kayıpları nedeniyle ülkedeki tüm piyasalarda işlemler durduruldu. Saat 10'da tekrar açılan işlemler sonrası MOEX endeksi yüzde 11.5 ekside.

Yeniakit Publisher
2022-02-24 11:38:00 -
O borsada işlemler tekrar başladı

Rus borsasındaki ve rublesindeki değer kayıpları nedeniyle tüm piyasalarda işlemler durduruldu.

Moskova Borsasından yapılan yazılı açıklamada, tüm piyasalardaki işlemlerin bir sonraki uyarıya kadar durdurulduğu belirtildi.

Saat 10'da tekrar açılan işlemler sonrası MOEX endeksi yüzde 11.5 kayıp yaşadı.

Moskova Borsası, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurmasının ardından yüzde 11 değer kaybetmişti.

Dolar/ruble paritesi de yüzde 7’ye yakın artışla 87 seviyesine kadar yükselmişti.

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