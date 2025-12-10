O bölgeyi 12 bin kişi seçti! Eşarj’ın 180kW gücündeki istasyonu Aliağa’da açıldı!

İlklerin şirketi Eşarj, 2008 yılında kurulduğu günden itibaren, müşteri deneyimini iyileştiren yenilikçi uygulamalara imza atıyor. Bu doğrultuda gerçekleştirdiği yeni projesinin bir somut çıktısı olarak, 180kW gücündeki yeni hızlı şarj istasyonunu İzmir Aliağa’da hizmete açtı.

Kullanıcıları ile paylaştığı lokasyon öneri formu ile çeşitli platformlardan talep toplayan Eşarj, 12 binden fazla kullanıcının sunduğu önerileri değerlendirdi. Öneriler arasında en fazla talep alan noktalardan Aliağa lokasyonu, aynı zamanda İzmir’in giderek artan elektrikli araç şarj istasyonu ihtiyacına da bir karşılık verebilmek adına seçildi. Bu yönüyle İzmir Aliağa’da kurulan istasyon, elektrikli araç kullanıcılarının ihtiyaçlarına doğrudan yanıt veren ve onlarla birlikte şekillenen bir yatırım olarak öne çıktı.

Enerji zirvesinden yeni istasyona canlı bağlantı

Yeni istasyonun açılış etkinliği ise özel bir bağlantı ile gerçekleştirildi. İstanbul’da gerçekleşen 15. Türkiye Enerji Zirvesi’nde yer alan Eşarj standından, İzmir Aliağa’daki yeni DC hızlı istasyona bir canlı bağlantı yapıldı. Zirvedeki sahnede açılış konuşması yapan Eşarj Genel Müdürü Yakup Aydilek, zirveye katılan kamu, basın ve iş dünyasından katılımcıların da eşliğinde, istasyon başındaki Eşarj yöneticileri ve Aliağa istasyonu için oy kullanan müşterilere bağlandı.

Müşterilerimizin talepleri yol haritamızı belirliyor

İstanbul’da düzenlenen enerji zirvesinden canlı bağlantı ile İzmir’deki şarj istasyonunun açılışını gerçekleştiren Eşarj Genel Müdürü Yakup Aydilek: “Eşarj olarak büyüyen şarj altyapımızı planlarken en önemli yol göstericimiz, müşterilerimizden gelen gerçek saha içgörüleri ve beklentiler oluyor. Bu anlayışla geliştirdiğimiz ‘Lokasyon Öner’ projesi sayesinde yatırımlarımızı doğrudan kullanıcı taleplerine göre şekillendirme fırsatı elde ettik. Uygulamada en yüksek talep alan noktalardan biri olan İzmir Aliağa’daki yeni istasyonumuzu hizmete açmak, müşterilerimizle birlikte oluşturduğumuz bu ortak aklın güzel bir sonucu. Hedefimiz, elektrikli araç kullanıcılarının yolculuklarını kolaylaştıran, hızlı, güvenilir ve her noktada aynı kaliteyi sunan bir şarj deneyimi oluşturmak. Veri odaklı yönetim yaklaşımımız, yüksek hızlı şarj teknolojilerine yaptığımız yatırımlar, akıllı şarj çözümlerimiz ve sürekli yenilenen mobil uygulamamız bu hedef doğrultusunda şekilleniyor. Tamamen yenilenebilir enerji kaynaklarıyla çalışan altyapımızla yalnızca hızlı ve erişilebilir bir şarj ağı sunmakla kalmıyor; Türkiye’nin enerji dönüşümüne katkı sağlayarak daha sürdürülebilir bir geleceğin inşasında da aktif rol üstleniyoruz. Aliağa’daki yeni istasyonumuz bu vizyonun somut bir yansıması. Elektrikli mobilitenin geleceğini teknoloji, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik ekseninde müşterilerimizle birlikte şekillendirmeye devam ederken, Türkiye’nin enerji dönüşümünde kritik bir rol üstlenmekten büyük gurur duyuyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.