O bölgedeki sellerde 75 kişi hayatını kaybetti

Sivil Savunma Konseyinden yapılan açıklamada, hazirandan bu yana ülkenin genelinde devam eden şiddetli yağışların neden olduğu sellerde hayatını kaybedenlerin sayısının 75'e çıktığı, 30 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Sellerde 21 bin 500'den fazla evin hasar gördüğü aktarılan açıklamada, 6 bin hektar tarım arazisinin sular altına kaldığı ve 117 hayvanın da telef olduğu bildirildi.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Ofisi (OCHA) da ülkedeki şiddetli yağışlarından 136 bin kişinin etkilendiğini duyurmuştu. (İLKHA)