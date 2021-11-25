O bölgede yaşayanlar dikkat! Kar uyarısı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, karla karışık yağmur ve kar etkili olan bölgede, yağışlar aralıklarla etkisini sürdürecek.

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, rüzgar güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük sıcaklık Erzurum'da 2, Ağrı'da 3, Erzincan'da 4, Iğdır'da 7, Tunceli'de 8 ve sıfırın altında olmak üzere Kars ile Ardahan'da 1 derece ölçüldü.

Gün içindeki en yüksek sıcaklığın ise Tunceli'de 11, Iğdır'da 8, Erzincan ve Ağrı'da 5, Erzurum'da 4, Kars'ta 2, Ardahan'da 1 derece olması bekleniyor.

Bölgede kar nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlar ile ilgililerin dikkatli ve tedbirli davranması gerekiyor.