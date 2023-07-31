O bölgede aşırı sıcaklar nedeniyle 17 kişi öldü!
Güney Kore'de etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle 17 kişi hayatını kaybederken 73 kişi de güneş çarpması sonucu tedavi altına alındı.
Güney Kore'de etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle 17 kişi hayatını kaybederken 73 kişi de güneş çarpması sonucu tedavi altına alındı.
Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, hafta sonu boyunca süren sıcak hava dalgası nedeniyle 17 kişinin öldüğünü, 73 kişi güneş çarpması şikayetiyle hastanelere başvurduğunu açıkaldı.
En fazla ölüm vaksının 7 kişi ile Kuzey Gyeongsang eyaletinde görüldüğü belirtildi.
Ülke genelinde mevsim normallerinin üzerine çıkarak yaklaşık 35 dereceye ulaşan sıcakları hayatı olumsuz etkiledi.
Kore Meteoroloji İdaresi, sıcak hava dalgasının etkisini sürdüreceğini tahmin ettiklerini duyurdu. (İLKHA)
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