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Yaşam O bölge için gün verildi! Fırtına bekleniyor
Yaşam

O bölge için gün verildi! Fırtına bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Karadeniz Bölgesi için perşembe günü akşam saatlerine kadar kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-02-01 13:56:00 -
O bölge için gün verildi! Fırtına bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Karadeniz Bölgesi'nde bu akşam saatlerinden itibaren beklenen rüzgarın, güney ve güneydoğu yönlerden, Batı Karadeniz'de kuvvetli ve zaman zaman fırtına (40-70 km/sa), Orta ve Doğu Karadeniz'de fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına (60-90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın, Batı Karadeniz'de perşembe günü öğle saatlerinde, Orta ve Doğu Karadeniz'de ise akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Meteoroloji, kuvvetli rüzgar ve fırtınadan dolayı ulaşımda aksamalar, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.

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