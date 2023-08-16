o binaların hepsi taranacak!

Kocaeli’ni depreme karşı dirençli şehir haline getirmek amacıyla çalışmalarını sürdüren büyükşehir belediyesi, şimdi de 1999 depreminden önce inşa edilen binaları afete hazırlıklı hale getirmek için gerekli adımları atıyor. Kentsel Dönüşüm Dairesi ile Afet İşleri Dairesi Başkanlığı’nı kuran, akademik çevrelerle oluşturulan Deprem Kurulu ile Afet Eylem Planı hazırlayan, buna bağlı olarak 14 maddelik Afet Eylem Planını hayata geçirmek için uzman isimlerle çalışma grupları oluşturan büyükşehir, deprem gerçeğini gündeminin ilk sırasında tutuyor. Son olarak Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İMO Kocaeli Şubesi ile arasında yapılan protokole göre, 1999 Gölcük depremini geçiren ve Sismik Tehlike Bölgeleri Haritasında 1. Derece Tehlikeli alanda kalan 250 bin yapı detaylı olarak taranacak. Projede ilk 6 aylık dilimde 160 bini aşkın yapı stokunun taraması tamamlanacak. Yapılacak ikinci protokolle de sonraki 3 ay içinde 90 bin yapının daha incelenmesi hedefleniyor. İncelenecek yapı stoku sayısı 250 bin olacak. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Zemin Deprem İnceleme Şube Müdürlüğü ise yaklaşık 314 bin yapının taranmasına yönelik bina envater çalışması yürütüyor. Yapım yılı 2008 ve sonrası yapıların MAKS’a (Mekansal Adres Kayıt Sistemi’ne) kayıtlı olması sebebiyle bu tarihten önceki yapılara ait iskan ve ruhsat belgelerini tarayan büyükşehir ekipleri, bugüne kadar 159 bin 19 belgeyi sayısallaştırdı. Bu belgenin 33.128 adedini bina ile eşleştirerek her yapıya ait bir kimlik numarası veren büyükşehirin bu yöndeki çalışması devam ediyor.

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