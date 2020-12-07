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Gündem O belediye şaşırttı! Asgari ücreti 4500 TL yaptı
Gündem

O belediye şaşırttı! Asgari ücreti 4500 TL yaptı

Konya'nın Tuzlukçu ilçesinin Belediye Başkanı Nurettin Akbuğa, belediyede asgari ücreti 4 bin 500 lira yaptığını belirtti.

Yeniakit Publisher
2020-12-07 16:35:00 -
O belediye şaşırttı! Asgari ücreti 4500 TL yaptı

Milyonlarca çalışan, asgari ücretin ne kadar belirleyeceğini beklerken, Konya'nın Tuzlukçu ilçe Belediye Başkanı Nurettin Akbuğa, işçileri müjdeyi verdi.

Tuzlukçu Belediye Başkanı Nurettin Akbuğa, "Asgari ücret ve zam belirleme toplantısına işçi temsilcileri, DİSK Genel-İş Sendikası Konya Temsilcisi Mustafa Tamer'in katılımıyla gerçekleştirdik. İşçiler, 300 TL zam istediler. 1000 TL artış oldu. İşçilerin çalışma süreleri aynı fakat maaşları farklı. Bu eşitsizliği dengelemek adına asgari ücreti 4500 TL olarak belirledik" dedi.

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