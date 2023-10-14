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Siyaset O belediye başkanı AK Parti'den ihraç edildi
Siyaset

O belediye başkanı AK Parti'den ihraç edildi

Yeniakit Publisher
2023-10-14 12:35:00 -
O belediye başkanı AK Parti'den ihraç edildi

Tokat'taki Ömer Halisdemir Caddesi'nin ismini değiştirme girişimi sonrası Sulusaray Belediye Başkanı Necmettin Çoruk’un AK Parti ile ilişiği kesildi.

Tokat'ın Sulusaray Belediye Meclisinin "Ömer Halisdemir Caddesi" kararı sonrasında Sulusaray Belediye Başkanı Necmettin Çoruk’un AK Parti ile ilişiği kesildi.

Ömer Halisdemir Caddesi'nin belediye meclisinde oy birliğiyle isim değişikliği istenmesi üzerine Tokat Valiliği kararı iptal etmişti. Geçtiğimiz günlerde Milliyetçi Hareket Partisi’nden 2 kişinin partiyle olan ilişiği kesilirken AK Parti Tokat İl Başkanlığından yapılan açıklamada, Sulusaray Belediye Başkanı Necmettin Çoruk’un partiden kesin ihracı istenerek yetkili disiplin kurumlarına sevk edildiği açıklanmıştı.

Sulusaray Belediye Başkanı Necmettin Çoruk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda partisinden istifa ettiğini açıkladı. Çoruk'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın ardından AK Parti Tokat İl Başkanlığından yapılan açıklamayla Çoruk'un partiden istifasının kabul edildiği açıklandı. Açıklamada, "Sulusaray ilçesi Belediye Başkanı Necmettin Coruk'un 12 Ekim 2023 tarihli parti üyeliğinden istifa dilekçesi il yönetim kurulu toplantısında değerlendirilmiş olup; söz konusu dilekçeye istinaden Belediye Başkanı Necmettin Coruk'un parti üyeliğinden istifasının kabulüne ve yetkili organlara sevkine karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

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Yorumlar

Hayro

Halis Demirin adı nerene battı lan? Gölü bulandırıp belki bir balık yakalayacağını sanıyorsan: Eline şalvar balığı geçer! Gördüğün göreçeğin rahmette o olur…. Yamuk tohatlı!

HII

VAY VAY ULAN ALÇAK ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİRİN İSMİNİ NASIL DEĞİŞTİRİYORSUN SATILMIŞ SANA ŞEHİTİN İSMİNİ KALDIRMAN İÇİN FETÖ TERÖRİST BAŞINDAN EMİRMİ ALDIN FETÖCÜ İT ....AKP Tİ BU ŞEREFSİZİ BU PARTİDEN UZAKLAŞTIRDIĞI İÇİN KUTLUYORUM BU ŞAHISIN GEÇMİŞİ ARAŞTIRILMALI FETÖYE ÇALIŞTIĞI ÇIKACAKTIR H.İN
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