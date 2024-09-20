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Dünya O bebek ömür boyu bedava seyahat edecek!
Dünya

O bebek ömür boyu bedava seyahat edecek!

Yeniakit Publisher
2024-09-20 14:30:00 -
O bebek ömür boyu bedava seyahat edecek!

Brüksel'de toplu taşıma şirketi, metroda dünyaya gelen bebeğe ömür boyu ücretsiz abonelik hediye etti.

Brüksel'de toplu taşıma şirketi, metroda dünyaya gelen bebeğe ömür boyu ücretsiz abonelik hediye etti.

Belçika'da gerçekleşen olayda, Brüksel Toplumlararası Taşımacılık Şirketi'nin (STIB) sosyal medya hesabından açıklama yapıldı. Açıklamada, 15 Eylül'de bir annenin Brüksel’in Molenbeek semtindeki Beekant metro istasyonunda doğum yaptığı bildirildi.

Doğumun metro yolculuğu sırasında başladığının belirtildiği açıklamada, STIB çalışanlarının da yardımıyla bebeğin sağlıklı şekilde dünyaya geldiği aktarıldı.

İlk kez böyle bir olay yaşandığının kaydedildiği açıklamada "Asla unutamayacağımız bir an ve doğum hediyesi olarak, STIB'nin yeni küçük yıldızı ücretsiz ömür boyu abonelik alacak." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: A.A

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