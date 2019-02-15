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O başkan da CHP’den istifa etti

Balıkesir’in Edremit ilçesinde CHP’den aday gösterilmeyen, 32 yıldır aralıksız belediye başkanlığı yapan CHP’li Kamil Saka partisinden istifa etti.

15 Şubat 2019 Cuma 18:43
O başkan da CHP’den istifa etti

Balıkesir’in Edremit ilçesinde CHP’den aday gösterilmeyen, 32 yıldır aralıksız belediye başkanlığı yapan CHP’li Kamil Saka partisinden istifa etti.


Tekrar CHP’den aday gösterilmeyen ve bir süredir partisiyle sorunlar yaşayan Edremit’in CHP’li Belediye Başkanı Kamil Saka Edremit Adliyesine giderek burada İlçe Seçim Kuruluna CHP’den istifa ettiğine ilişkin dilekçesini verdi.


İstifa sonrası basın mensuplarına bir açıklama yapan Kamil Saka “1972 yılında üye olduğum Cumhuriyet Halk Partisinden şu an itibariyle istifa etmiş bulunuyorum. Önümüzdeki siyasal yaşamımızı bir başka partide devam ettireceğimizden dolayı Cumhuriyet Halk Partisinden ayrıldım. Şunu söyleyeyim. Her şeyin ötesinde bugün CHP’yi yönetenlerin hemen hemen hiç birinin CHP’nin kapısından bile geçmedikleri dönemlerden beri ben Cumhuriyet Halk Partisinin üyesiyim. 12 Eylül sürecinde Cumhuriyet Halk Partisi ilçe gençlik kolu başkanı olduğum için oldukça uzun bir süre gözetim altında kaldım. 12 Eylül’den sonra Cumhuriyet Halk Partisi çıkmadan SODEP’in arkasından Sosyal Demokrat Halkçı Parti’nin kurucu üyesi olarak görev yaptım. Daha sonra Cumhuriyet Halk Partisinde değişik görevlerde bulundum. Uzun yıllardan beri de Cumhuriyet Halk Partisinin Türkiye’deki en uzun süreli belediye başkanlığı görevini yapıyorum. Edremit’te beş yıl önce yapılan ön seçimlerde adaylar arasında en fazla oyu alarak belediye başkanı adayı oldum. Oldukça başarılı bir belediye sürecimizden sonra nedenini bilmediğimiz bazı şeylerden dolayı aday yapılmadım. Bir tek şey öğrenmek istedim. Neden? Neden aday yapılmadığımızın söylenmesini istedim. Bunu bile söylemeye tenezzül etmediler. Adeta kullanıp atılmış bir mendil parçası gibi telefonlarıma bile cevap vermediler. Demek ki istenmediğim bir parti” dedi.


CHP’den istifa eden Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka’nın önümüzdeki hafta içinde DSP’ye üye olarak DSP’nin Edremit Belediye başkan adayı olarak gösterilmesi bekleniyor.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 18:43
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