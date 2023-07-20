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Ekonomi O bankaya 186 milyon dolar ceza!
Ekonomi

O bankaya 186 milyon dolar ceza!

Yeniakit Publisher
2023-07-20 09:46:00 -
O bankaya 186 milyon dolar ceza!

ABD Merkez Bankası (Fed), Deutsche Bank ve ABD'deki iştiraklerine 186 milyon dolar para cezası verdi.

ABD Merkez Bankası (Fed), Deutsche Bank ve ABD'deki iştiraklerine 186 milyon dolar para cezası verdi.

ABD Merkez Bankası (Fed), kara para aklamayı önlemeye yönelik yeterli tedbir almadığı gerekçesiyle Deutsche Bank ve ABD'deki iştiraklerine 186 milyon dolar para cezası verdi.

Fed’den yapılan açıklamada, “güvenli ve sağlam olmayan uygulamalar” ile yaptırımlara uyum ve kara para aklamayı önleme kontrollerine ilişkin Deutsche Bank ile 2015 ve 2017’de yapılan anlaşmaların ihlali nedeniyle Bankaya 186 milyon dolar para cezası verildiği ifade edildi.
Açıklamada, Deutsche Bank’ın söz konusu anlaşmalar kapsamında yeterli ilerleme kaydetmediği ve Danske Bank’ın Estonya şubesiyle önceki ilişkisine yönelik kara para aklamayı önlemeye ilişkin iç kontrollerinde ve yönetişim süreçlerinde zayıf kaldığı belirtildi.

CEZA ARTABİLİR

Deutsche Bank’ın bu sorunları ele almaya öncelik vermesi gerektiği vurgulanan açıklamada, güvenli ve sağlam olmayan uygulamaların veya ihlallerin düzeltilmemesi halinde bankanın “ek ve artırılmış” cezalarla karşı karşıya kalabileceği kaydedildi.
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Açıklamada, Deutsche Bank’a yönetimi, risk yönetimi ve kontrolleriyle ilgili diğer genel eksiklikleri gidermesi talimatının verildiği bildirildi.

DEUTSCHE BANK'TAN AÇIKLAMA

Deutsche Bank’tan yapılan açıklamada da Bankanın Fed tarafından belirlenen eksiklikleri “yakın zamanda” ele almaya kararlı olduğu belirtilerek, “Son 2 yılda sağladığımız ivme göz önüne alındığında, düzenleyicilerimizin beklentilerini karşılamak için iyi bir konumda olduğumuza inanıyoruz.” ifadesi kullanıldı.

 

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