O bakandan ‘açlık’ uyarısı: Şiddetli derecede açlık yaşanabilir

Lübnan Tarım Bakanı Abbas Murtaza, ülkede şiddetli derecede açlık yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Murtaza, Lübnan lirasının dolar karşısında yaşadığı düşüş ve özellikle Suudi Arabistan'ın Lübnan'dan ithal edilen tarım ürünlerine kısıtlama getirmesi sonrası kriz çanlarının çaldığını ifade etti.

Tarım Bakanı Murtaza, ülkede ekonomik ve siyasi krizlerin sürdüğünü, doların artmasının ülkede bulunmayan tarım ürünlerinin ithalatını zorlaştırdığını, acil önlem alınmazsa ülkenin ağır bir açlık krizine girebileceğini kaydetti.

Suudi Arabistan bir süre önce, Lübnan'dan ithal edilen birçok tarım ürününde uyuşturucu maddelerin gizlendiğini ortaya çıkarmış, bunun ardından ithalata kısıtlama getirmişti. Suudi Arabistan Büyükelçisi Velid Buhari, 2020'nin başından 2021 Nisan ayına kadar Lübnan'dan yapılan ithalat kalemleri arasına gizlemiş 57 milyon yasadışı hap ele geçirildiğini bildirmişti.

Lübnan'da son 2 yıl içerisinde gıda fiyatlarının aşırı boyutlarda artması, halkı büyük bir krizle karşı karşıya bırakmış durumda.

Fiyatların artış oranı ise görenleri hayrete düşürecek cinsten. El Cezire'nin haberinde, son 3 yılda fiyatların nasıl arttığı, market fişleri üzerinden aktarılıyor.

Örneklerle Lübnan lirasındaki değer kaybı

Buna göre 2019 yılı Mart ayında yaklaşık 10 bin Lübnan lirasına satın alınabilecek olan şeyler şu şekilde: 1 litre süt, 1 kilogram domates, 1 kilogram portakal, 1 kilogram elma, 1 kilogram salatalık, 1 kilogram pirinç, 1 kilogram tavuk.

2020 yılının Mart ayında aynı parayla alınabilecek olan şeyler 1 litre süt, 1 kilogram domates ve 1 kilogram portakal.

2021 yılı Mart ayında, 10 bin Lübnan lirasına sadece bir litre süt satın alınabiliyor.

Lübnan'da ekonomik kriz

Lübnan'da son yıllarda yaşanan ekonomik kriz, siyasi istikrarsızlığın da etkisiyle günden güne derinleşiyor.

Yıllardır devam eden kriz, 2019 yılının ardından şiddetini artırmıştı. Büyük sorunlarla boğuşan ekonomi, geçtiğimiz yaz Beyrut'ta yaşanan patlamayla daha da sarsılmıştı.

Halk, bozulan ekonomik durumdan ve siyasilerin gidişata yeterli şekilde müdahale edemiyor oluşundan şikayetçi. Protesto gösterileri de yer yer devam ediyor.

Siyasi istikrarsızlığın sürdüğü Lübnan'da krizin kısa süre içerisinde çözülmesi ise beklenmiyor.