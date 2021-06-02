O ayet okununca akıllarına neden Atatürk geldi?

Taksim Camii’nin açılışından sonra Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi’nde hafızlar için icazet merasimi düzenlendi. Törende bir konuşma gerçekleştiren Mustafa Demirkan hoca efendi, Bakara Suresi 114’üncü ayetini hatırlattı. “Allah’ın mescitlerinde O’nun adının anılmasına engel olan ve onların harap olması için çalışandan daha zalim kim olabilir? Aslında bunların oralara ancak korka korka girmeleri gerekir. Böyleleri için dünyada rezillik var, ahirette de onlar için büyük azap vardır.” mealindeki ayet Kemalistleri rahatsız etti. Allah’ın kelamını duyunca adeta çıldıran laikçiler, Mustafa Demirkan hocaya karşı linç kampanyası başlattı.

Mustafa Demirkan hoca efendinin konuşmasında Mustafa Kemal’den hiçbir şekilde bahsetmediği halde lafı Atatürk’e getiren Kemalistler, Mustafa Kemal’e lanet okunduğu yalanıyla ayete olan kinlerini kustu.

Ayasofya’yı müzeye çeviren kararda Mustafa Kemal’in bir dahli olmadığı yönündeki tarihi belgelere rağmen ısrarla Ayasofya’da ibadeti Atatürk’ün yasakladığını vurgulayan Kemalistler, Mustafa Kemal’in ayetin muhatabı olması için adeta kılı kırk yardı.

Akit TV Haber Koordinatörü Muharrem Coşkun da, konuyu ısrarla Mustafa Kemal’e getiren laikçilerin bu tutumuna dair dikkat çeken yorumlarda bulundu.

Coşkun şunları söyledi:

Neden bu ayeti, “Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret etti” diye anladılar sizce? Gerçekten neden anlamışlardır? Yani Mustafa Kemal'den 1500 sene önce gelmiş bir ayeti okuyunca neden Atatürk'ün kast edildiğini söylüyorlar? Bu soruya cevap vermeleri lazım. İsmi geçmiyor çünkü. Ayet ne diyor; “Allah'ın mescitlerinde O'nun adının anılmasına engel olan ve onların harap olmasına çalılandan daha zalim kim vardır?” Peki bu ayetten neden alınırlar? Eğer Atatürk böyle biri değil diyorsanız ki değil diyorsunuz, niye alınıyorsunuz o zaman? Eğer öyleyse savunmanın alemi ne? Savunulacak biri mi olur o zaman? Birincisi onu söyleyelim isim geçmiyor. Atatürk veya Mustafa Kemal denmiyor, bir ayet okunuyor. Ha bu ayetin muhatabı kimse o alınabilir. Ki bu fiilleri yapmış birisi de alınmaz zaten.