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Dünya O aşıyla ilgili önemli gelişme: Yaşlıları da koruyor
Dünya

O aşıyla ilgili önemli gelişme: Yaşlıları da koruyor

Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca'nın ortaklığında geliştirilen koronavirüs aşısı adayının yaşlılarda güçlü bir bağışıklık oluşturduğu ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-10-27 05:32:00 -
O aşıyla ilgili önemli gelişme: Yaşlıları da koruyor

Oxford Üniversitesi'nin AstraZeneca ortaklığında yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında geliştirdiği koronavirüs aşısına ilişkin önemmli bir gelişme yaşandı. Söz konusu aşının yaşlılarda vücuttaki koruyucu antikor ve T hücreleri üretimini arttırdığı ve güçlü bir bağışıklık oluşturduğu ortaya çıktı.

Daha önce 18-55 yaş arasındaki sağlıklı gönüllülere uygulanan aşının bağışıklık sistemini güçlendirdiği ortaya çıkmıştı. Elde edilen yeni bilgilere göre aşının hastalığı ağır geçirme ve ölüm ihtimalini düşürdüğü de tespit edildi.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Nottingham Üniversitesi'nden Viroloji Profesörü Jonathan Ball, "Laboratuvarda elde ettikleri bulgular 55 yaşa kadar olan grupta aşının bağışıklık sistemini güçlendirdiğini gösteriyorsa, bu daha ileri yaş grubu için de umut verici bir işaret" ifadelerini kullandı.

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