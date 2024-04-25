O araştırma sonuçları! Kim neyi seçti, duyanları şaşırttı! İnsanlar yılda 37 saat bakın ne düşünüyor

Bir İngiliz yemek firmasının yaptığı araştırma sosyal medyayı salladı. Bu çalışma ile katılımcıların yemek alışkanlıklarına ilişkin veriler elde edildi.

Çalışmaya ilişkin yayımlanan verilere göre, her 10 kişiden biri ne yemek yiyecekleri konusunda eş ya da sevgilileriyle tartışma yaşıyor. Katılımcıların yüzde 47'si ise kararsız oldukları için ne bulursa yediklerini ifade ediyor.

KATILIMCILARIN YÜZDE 11'İ CAZİP YEMEK TARİFİ BULAMIYOR!

İngiliz vatandaşlarının yüzde 57'si akşam yemeğini günün en zorlu kararı olarak görüyor. Evde yemeyi tercih eden kişiler baz alındığında ise; katılımcıların yüzde 11'inin cazip tarifler bulamadıkları için zorluk yaşadıkları aktarıldı.

Çalışmaya ilişkin İngiliz medyasında yer alan habere göre; ortalama bir yetişkin, her gün saat 15:10'da akşam ne yiyeceğini düşünmeye başlıyor.

GÜNDE 43 DAKİKA NE YEMEK YİYECEKLERİNİ DÜŞÜNÜYORLAR

Yayımlanan bilgilerde insanların günde yaklaşık 43 dakika, başka bir deyişle yılda 37 saat ne yemek yiyeceğini düşündüğü kaydedildi.

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AKŞAM NE YEMEK YAPACAĞINIZA KARAR VERMEK ZOR OLABİLİR AMA....

Akşam ne yapacağınıza karar vermek zaman zaman zor olabilir. Bu sorun için aşağıdaki seçenekleri göz önünde bulundurabilirsiniz.

Malzemelerinize Bakın: İçinizde bulunan malzemelere bir göz atın. Hangi malzemelerle neler yapabileceğinizi düşünün.

Tarif Arayın: İnternette veya yemek kitaplarında basit ve hızlı tarifler arayın. Belki de "hızlı akşam yemeği tarifleri" gibi bir arama yaparak ilginizi çekebilecek tariflere ulaşabilirsiniz.

Mevsimlik Yiyecekler: Mevsimlik yiyecekleri kullanarak yemek yapmayı düşünün. Bu, taze ve daha lezzetli yemekler yapmanıza yardımcı olabilir.