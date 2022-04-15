O araçlarda yeni dönem! Başvurular yarın başlıyor
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, elektrikli araçlar için yüksek hızlı şarj istasyonu kurulmasına yönelik 300 milyon liralık destek programına başvuruların yarın başlayacağını duyurdu.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 1500'den fazla elektrikli araç yüksek hızlı şarj istasyonunun kurulacağı 300 milyon lira bütçeli destek programını yarından itibaren başvuruya açacaklarını bildirdi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gebze'deki Yapay Zeka Programı'nda konuştu.
Bakan Varank'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
(Elektrikli araçlara yüksek hızlı şarj istasyonları) Yarından itibaren başvuruya açıyoruz. 1500'den fazla istasyon kurulacak.