O anları kaydetti! Yılanı böyle görünce ne yapacağını şaşırdı

İzmir’den Bursa’ya bir yakınını ziyaret etmek için gelen Koray Fırıncıoğulları ve babası Remzi Fırıncıoğulları, İzmir’e dönmek için geçen pazartesi günü 34 MV 8901 plakalı otomobiliyle yola çıktı. Fırıncıoğulları otomobiliyle seyir halindeyken, Karacabey ilçesine geldiğinde kaputtan yılan çıktığını gördü.

Tekrar kaputa girdi itfaiye bulamadı

Yılanı gören Fırıncıoğulları, otomobilini yol kenarına çekince, yılan tekrar kaputa girdi. Bunun üzerine Fırıncıoğulları, Karacabey İtfaiyesi’ne giderek, durumu bildirdi. İtfaiye ekipleri, otomobilde yaptığı aramada yılanı bulamadı.

Yola çıktı yılan yeniden kaputtan çıktı

Fırıncıoğulları, yılanın yolda otomobilinden düştüğünü varsayarak, İzmir’e doğru tekrar yola çıktı. Koray Fırıncıoğulları, Manisa’ya geldiğinde yılanın tekrar kaputtan çıktığını gördü.

Otomobili yolun kenarına çeken Fırıncıoğulları, otomobilin motor kısmında bir arama daha yapmasına rağmen, yılanı bulamadı.

Motor arızası verdi

Daha sonra yoluna devam eden Koray Fırıncıoğulları, İzmir’e geldiğinde otomobilin motor arızası verdiğini fark etti. Fırıncıoğulları, otomobilini dün tamirciye götürdü. Tamircinin otomobilde yaptığı incelemede vals bağlantısının koptuğu belirlendi. Ancak yılan, yine bulunamadı.

Bu kez de yılanı babası gördü

Bugün sabah saatlerinde tekrar otomobiliyle yola çıkan Koray Fırıncıoğulları’nın babası Remzi Fırıncıoğulları, yılanın tekrar kaputtan çıktığını gördü.

Otomobili durduran Remzi Fırıncıoğulları, Narlıdere İtfaiyesi’ne giderek, ekiplerden yardım istedi. İtfaiye ekipleri, yılanı bulabilmek için, çalışma başlattı.

3 gündür arabanın içinde dolanan ve yeri tespit edilemeyen yılan, bugün Torbalı'daki bir oto sanayi firmasında itfaiye görevlilerinin de uzun uğraşları sonucu çıkarıldı. İtfaiyenin aldığı yılanın, doğaya bırakılacağı bildirildi.

"Görünce panik yaptım"

Otomobil sahibi Koray Fırıncıoğulları, "Babam bugün Torbalı'ya gitti, orada işi vardı. Torbalı'da sanayide aracın altını açtılar, yılanı orada buldaular. İtfaiye de oradaydı. 3 gündür arabada yaşıyordu yılan. Vals kablolarını koparmış sanırım. En sonunda çıkarmayı başardılar. Yılandan tiksinirim. Görünce panik yaptım" dedi.

Koray Fırıncıoğulları'nın babası Remzi Fırıncıoğulları ise, yılan çıkarıldığı için çok mutlu olduğunu, yaşadığı şok nedeniyle heyecandan titrediğini söyledi.