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Yaşam O anları böyle anlattı! Kurt adama saldırdı
Yaşam

O anları böyle anlattı! Kurt adama saldırdı

Yeniakit Publisher
2023-04-11 21:12:00 -

İlhami Akbulut yaşadığı kurt saldırısını anlattı.

Erzurum’un Tortum ilçesi Kireçli Mahallesi'nde yaşanan kurt dehşetini yaşayan İlhami Akbulut, uğradığı saldırıyı anlattı.

Başından ve elinden yaralanan İlhami Akbulut, “Sabah saat 09.30’da tavuklar, kargalar bağırdı. Tilki falan var diye buraya geldim. Üzerime atladı, yüzüme vurdu, o sırada ben onu tutmaya çalışırken elimi ağzına aldı. Çok uğraş verdim ağzını açabilmek için ama başaramadım. Dizimi boğazına bastırdığım sırada köyün köpeklerinden biri geldi ve arkadan ona saldırdı. Böylece ben de kurtuldum" dedi.

 

 
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