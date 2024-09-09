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Yerel O anlar saniye saniye kamerada! Düğünde çıkan tartışma ortalığı karıştırdı
Yerel

O anlar saniye saniye kamerada! Düğünde çıkan tartışma ortalığı karıştırdı

Yeniakit Publisher
2024-09-09 13:35:00 -

İstanbul Esenyurt’ta bir düğünde ortalık savaş alanına döndü. İki taraf arasında başlayan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde İstanbul Esenyurt Balıkyolu Mahallesi’nde yaşandı. Olaysız şekilde başlayan düğünde iki grup arasında başlayan ve nedeni bilinmeyen tartışmada ortalık savaş alanına döndü. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönerken, çok sayıda polis ekibi olaya müdahale etti. Ara sokaklara taşan olay sonrasında düğün iptal edilirken, yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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