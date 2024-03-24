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Yaşam O anlar kaydedildi! Bisikletle vitrine daldı
Yaşam

O anlar kaydedildi! Bisikletle vitrine daldı

Yeniakit Publisher
2024-03-24 13:12:00 - 2024-03-24 13:13:26

Sürücünün kontrol emekte zorlandığı elektrikli bisiklet vitrinden içeri girdi.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde küçük yaşta sürücünün kontrol emekte zorlandığı elektrikli bisiklet vitrinden içeri girdi. Kazada yaralanan olmazken olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, eski kaymakamlık binası önünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yolun karşısına geçmekte olan küçük yaştaki çocuğun kullandığı elektrikli bisiklet, yoldan kaldırıma indiği sırada küçük çocuğun direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle vitrininden içeri girdi. Kazada vitrinin camı ve vitrinde bulunan malzemeler etrafa saçılırken, bisikleti kullanan çocuk çevredeki vatandaşlar ve işyeri çalışanları tarafından bisikletiyle birlikte vitrinden çıkarıldı. Küçük çocuğun çok korktuğu her halinden belli olurken büyük şans eseri camların içerisinden burnu bile kanamadan çıktığı görüldü. İşyeri çalışanı bir anda camın patlama sesine döndüğünü, bisiklet ve çocuğu vitrinin içerisinde gördüğünü, çocuğun bir şeyinin olmamasının sevindirici olduğunu dile getirdi. Kaza anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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