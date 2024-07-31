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Yaşam O anlar kameraya yansıdı! Taksi şoförü silahlı saldırıya uğradı
Yaşam

O anlar kameraya yansıdı! Taksi şoförü silahlı saldırıya uğradı

Yeniakit Publisher
2024-07-31 10:21:00 - 2024-07-31 10:21:27

İstanbul Sarıyer'de bir taksi şoförü silahlı saldırıya uğradı, o anlar saniye saniye kaydedildi.

Sarıyer’de plakasız motosikletli iki kişi, taksiye binmek üzere olan şoföre silahlı saldırıda bulundu. Korku dolu anların yaşandığı o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 25 Temmuz Perşembe günü saat 16.30 sıralarında Sarıyer Ayazağa’da meydana geldi. İddiaya göre, ticari aracına giden Erkan Fıçıcı, motosikletli iki kişi tarafından henüz bilinmeyen bir nedenle silahlı saldırıya uğradı. Beyaz plakasız bir motosikletle gelen iki şahıs, sokakta yürüyen Fıçıcı’ya birkaç el ateş açtı. Fıçıcı, ayağından yaralandı. Silahlı saldırganlar olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralanan Fıçıcı’ya ilk müdahaleyi yaptı. Ayağından yaralanan Fıçıcı, daha sonra ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Olay sonrası polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerde olay yerinde 3 kovan ve bir mermi bulundu. Polis ekipleri tarafından başlatılan çalışmalar sonrasında ise saldırganlar yakalandı.

“Baba baba diye bağırdı”

Silahlı saldırı gerçekleştiğinde evden silah seslerini duyduğunu söyleyen Fatma Ekinci, “Ses duydum. 3 el ateş edildi. Ardından bir kız baba baba diye bağırdı. O sesi duyunca dışarı çıktık. Biz dışarı çıktığımızda olay gerçekleşmişti. Kız baba baba diye çok bağırdı. Mahalleli başına toplandı. Olayın tam ne olduğunu bilmiyorum ama pusuya düşürmüşler galiba” diye konuştu.

O anlar kamerada

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, ticari aracına yönelen şoför Erkan Fıçıcı’nın arkasından koşarak gelen saldırgan görülüyor. Saldırganın Fıçıcı’ya elindeki silahla ateş ettikten sonra koşarak uzaklaştığı Fıçıcının ise vücuduna isabet eden mermiler sonrası yere düştüğü görülüyor.
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Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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