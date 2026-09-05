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Yaşam O anlar kameraya yansıdı! Dorseyi kapatmayı unuttu, EDS direğini devirdi
Yaşam

O anlar kameraya yansıdı! Dorseyi kapatmayı unuttu, EDS direğini devirdi

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Denizli’de yükünü boşalttıktan sonra dorsesini açık unutan tır sürücüsü, seyir halindeyken EDS levhasına çarptı. Yerinden sökülen direğin parçaları yola savrulurken ulaşımda aksamalar yaşandı...

Denizli’de açık dorseyle yola çıkan bir tır sürücüsünün dikkatsizliği kazayla sonuçlandı. Merkezefendi ilçesinde Elektronik Denetleme Sistemi (EDS)levhasına çarpan tır, direği yerinden sökerken yaşanan anlar arkadan gelen araçların kameralarına saniye saniye yansıdı.

 

Levha parçaları yola saçıldı

Olay, Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Bozburun Mahallesi çevre yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; bir iş yerine dorsesinde ki yükü boşalttıktan sonra dorseyi kapatmayı unutan sürüsü Denizli istikametinden Sarayköy istikametine doğru yola çıktı. Dorsesi açık olarak yoluna devam eden tır, Bozburun Körlüğü Kavşağa yaklaştığında Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) tabelasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle levhası parçalara ayrılarak yıkıldı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olayda ölen yada yaralanan olmadı. Parçalanan levha parçalarının yola saçılması sebebiyle yol polis ekipleri tarafından trafiğe kapatıldığı için trafikte aksamalar yaşandı.

Tırın dorsesi açık şekilde seyir etmesi ve levhaya çarpması anı arkasından gelen diğer sürücülerin araç içi kameralarına an ve an yansıdı.

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