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Yaşam O anlar böyle kaydedildi! Vagonlar göle böyle düştü
Yaşam

O anlar böyle kaydedildi! Vagonlar göle böyle düştü

Bitlis’in Tavan ilçesinde talihsiz bir kaza yaşandı. Tatvan'da yükleme sırasında vagonlar göle düştü.

Yeniakit Publisher
2023-02-17 13:02:00 -

Bitlis’in Tatvan ilçesinden Van’a gönderilmek üzere feribota yüklenen vagonlardan 2’si Van Gölü’ne düşerken biri ise askıda kaldı.

Alınan bilgilere göre olay, sabah saatlerinde Tatvan ilçesinde bulunan Van Gölü Feribot İşletme Müdürlüğüne ait iskelede meydana geldi. Tatvan Garı’ndan Van’a gönderilmek üzere iskeleye getirilen Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık A.Ş.’ye ait vagonlar, feribota yüklenmek istenildiği esnada talihsiz bir kaza yaşandı. Türkiye’nin en büyük iki feribotundan biri olan İdris-i Bitlis Feribotuna yüklenen vagonlardan 2’si Van Gölü’ne düşerken, biri ise göl ile feribot kasasında askıda kaldı. Yaşanan kazada can kaybı yaşanmazken, maddi hasar meydana geldi.

Yaşanan kaza sonrası bölgede güvenlik önlemi alınırken, basın mensuplarının bölgeden görüntü almasına ise izin verilmedi. Vagonun suya düşmesiyle yükleme çalışmaları durdurulurken, göle düşen vagonların sudan çıkarılması için başlatılan çalışma ise sürüyor.

Öte yandan; konu ve kaza sebebiyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, kazanın yaşandığı alan havadan görüntülendi.

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