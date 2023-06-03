  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam O anlar böyle kaydedildi! Çay bahçesine giren ayı yürekleri ağızlara getirdi
Yaşam

O anlar böyle kaydedildi! Çay bahçesine giren ayı yürekleri ağızlara getirdi

Yeniakit Publisher
2023-06-03 18:58:00 -

Rize’nin Pazar ilçesinde çay bahçesine giren ayı cüssesi ve büyüklüğü ile herkesi korkuttu.

Olay, Pazar ilçesine bağlı Sulak Köyünde meydana geldi. Kış uykusundan uyandıktan sonra yaşam alanlarında yiyecek bulamayan ayılar karınlarını doyurmak için köy merkezine kadar inmeye başladı. Köy merkezine kadar inen ayı çay bahçesine girdi. Çay bahçesine giren ayının boyutunu gören bir vatandaşta cep telefonu kamerası ile o anları anbean kaydetti. Köyde bulunan vatandaşlar ayılardan dolayı çay bahçelerine girmeye korkarken bir an önce ayılarla ilgili sorunun çözülmesini bekliyor.

Sadece 600 tane var! Bu bitkiyi koparmanın cezası 244 bin 315 lira
Sadece 600 tane var! Bu bitkiyi koparmanın cezası 244 bin 315 lira

Yaşam

Sadece 600 tane var! Bu bitkiyi koparmanın cezası 244 bin 315 lira

Bileziklerini sattı, devlet desteği ile sera kurdu
Bileziklerini sattı, devlet desteği ile sera kurdu

Yaşam
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bileziklerini sattı, devlet desteği ile sera kurdu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23