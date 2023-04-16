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Yaşam O anlar böyle kaydedildi! Ayılar yol kenarına indi
Yaşam

O anlar böyle kaydedildi! Ayılar yol kenarına indi

Yeniakit Publisher
2023-04-16 17:22:00 -

Kastamonu'da ayılar yol kenarına indi. Bölgeden geçen vatandaşlar ise bu ilginç anları cep telefonu kameralarıyla kayıt altına aldı.

Kastamonu-Çankırı sınırında bulunan Ilgaz 15 Temmuz Ilgaz İstiklal Tüneli mevkiinde yolun yanına kadar inen ayılar vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Kastamonu'da hava sıcaklıklarının artması ile kış uykusundan uyanan ayılar, vatandaşlar tarafından görüntülendi. Kastamonu-Ankara karayolu üzerindeki 15 Temmuz Ilgaz İstiklal Tünelinin yanına kadar inen ayıları gören vatandaşlar o anları cep telefonu ile görüntüledi. Yoldan aracı ile seyir halindeyken ayıları gören bir sürücü, durarak ayılara seslendi. Aracı fark eden ayılar ise yoldan uzaklaşarak ağaçların arasında gözden kayboldu.

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