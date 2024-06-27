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Yerel O anlar anbean kamerada! Minibüsün kapısını ve camını yumrukladı
Yerel

O anlar anbean kamerada! Minibüsün kapısını ve camını yumrukladı

Yeniakit Publisher
2024-06-27 11:57:22 - 2024-06-27 11:57:21

Antalya'da bir kişi, trafikte tartıştığı sürücünün kullandığı servis minibüsündekilere korku dolu anlar yaşattı.

Elinde bıçak olduğu iddia edilen kişi, minibüsün şoförünü indirmeye çalıştı, kapıyı ve camı yumrukları. O anlar ise minibüsteki kadın yolcuların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Muratpaşa ilçesi Etiler Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafikte aralarında tartışma çıkan sürücülerden biri, aracından inip tartıştığı personel servis minibüsündeki şoförü de indirmek istedi. Elinde bıçak olduğu iddia edilen kişi, minibüs şoförünün inmemesine sinirlenip açmaya çalıştığı kapıyı ve camları yumrukladı.

Öfkeli kişi çevredekiler tarafından sakinleştirirken, o anlar minibüste korku dolu dakikalar yaşayan yolcuların cep telefonu kameralarına yansıdı.

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