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Siyaset O anketçi bakın şimdi kimlerle çalışıyor! Osman Diyadin’den Melih Gökçek ve Kadir Topbaş iddiası
Siyaset

O anketçi bakın şimdi kimlerle çalışıyor! Osman Diyadin’den Melih Gökçek ve Kadir Topbaş iddiası

Katıldığı bir televizyon programında anket şirketlerine güven olmayacağına dikkat çeken gazeteci yazar Osman Diyadin, AK Parti ile çalıştığı dönemde Kadir Topbaş ve Melih Gökçek’in görevden alınmasına önayak olan anket şirketinin şimdilerde İYİ Parti ile iş tuttuğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-11-21 13:58:00 -

Cumhurbaşkanı Reep Tayyip Erdoğan’ın sık sık tepki gösterdiği anket şirketleri ile ilgili gazeteci yazar Osman Diyadin, dikkat çeken bir bilgi paylaştı.

Anket şirketlerinin güvenirliliğinin tartışıldığı bir televizyon programına konuk olan Diyadin, İBB Başkanı Kadir Topbaş ve ABB Başkanı Melih Gökçek’in görevden el çektirilmesinde anket şirketinin sağladığı bilgilerin önemli rol oynadığını aktardı.

Gökçek ve Topbaş hakkında olumsuz algı oluşturan söz konusu anket şirketinin görevden alınmalara önayak oldunu belirten Diyadin, aynı anket şirketinin şimdiler de İYİ Parti ile birlikte çalıştığına dikkat çekti.

Diyadin sosyal medyadaki paylaşımında ise şu uyarıyı yaptı;

“Başkan @RTErdogan için yerel seçimler öncesi aday belirleme anket operasyonları ders olmalı. Gökçek,Topbaş gibi başkanların istifa ettirilmesinin verdiği zararın arka planında ve bir çok şehirde belirlenen adaylarda hangi anket şirketi rol oynadı! O şirket bugün nerde? İYİ Parti”

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