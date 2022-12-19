O alçaktan skandal İmamoğlu paylaşımı! Hadi oradan be

Abdulkadir Selvi, Ekrem İmamoğlu'na destek paylaşımı yapan Türkiye düşmanı Batılıları tek tek ifşa etti.

Selvi, Hürriyet gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Mahkeme kararından sonra İmamoğlu’na destek veren, cumhurbaşkanı adaylığı için kampanya başlatan Batılılar oldu. Türk kamuoyunun yakından tanıdığı bu isimlerin ortak özelliği ne?

1) CIA AJANI HENRI BARKEY

FETÖ’ye yakınlığı ile bilinen CIA Ajanı ve 15 Temmuz darbe girişimindeki rolü nedeniyle Türkiye’de yargılanan firari Henri Barkey, İmamoğlu için resmi Twitter hesabından şu paylaşımı yaptı:

“Paradoksal olarak İmamoğlu’nun mahkûm edilmesinden sonra bugün iki büyük kaybedenden biri Erdoğan, çünkü insanlar gerçekten onun bir otokrat haline geldiğini görecekler. İkinci kaybeden, cumhurbaşkanlığına ortak aday olacağını sanan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu.”

2) PKK SEVER KATI PIRI

PKK’ya yakınlığı nedeniyle Türkiye ziyaretinde resmi makamların kendisine randevu vermediği AB Türkiye eski raportörü Kati Piri, Ekrem İmamoğlu’nun seçim kampanyasında kullandığı sloganı tercih etti. “Ve hep beraber göreceksiniz, her şey çok güzel olacak” dedi.

3) DARBECİ MICHAEL RUBIN

15 Temmuz’dan önce Türkiye’de darbe çağrısı yapan Michael Rubin, “Gerçek hakaret değildir” paylaşımını yaptı. Erdoğan düşmanlığını kendisine meslek edinen Michael Rubin’in diğer paylaşımlarını ise aktarmak istemiyorum.

Ekrem İmamoğlu konusunda paylaşımda bulunanların, seçim kampanyasını başlatanların sicili size bir fikir veriyor mu?"