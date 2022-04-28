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Gündem O alçaklığın ardından Pegasus'tan açıklama geldi!
Gündem

O alçaklığın ardından Pegasus'tan açıklama geldi!

Pegasus, alkol masasında Kadir gecesiyle dalga geçerek alçaklaşan çalışanlarıyla ilgili açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-04-28 21:01:00 -
O alçaklığın ardından Pegasus'tan açıklama geldi!

Türkiye'de tüm Müslümanlar Kadir gecesini ibadet ile geçirirken Pegasus çalışanları alkol masasında Kadir gecesiyle dalga geçti.

Sosyal medyada hızla yayılan rezalete tepki yağdı. Pegasus, saatler sonra konuyla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, çalışanlarla ilgili gerekli kararın etik-ahlak kurulu tarafından verileceğini belirtildi.

İşte Pegasus'tan yapılan açıklama;

"27 Nisan akşamı kişisel bir sosyal medya hesabı üzerinden kişiye özel bir ortamda yapılan bir paylaşımın, farklı mecralarda şirketimiz ile ilişkilendirilmesi nedeniyle açıklama yapmak isteriz.

Bu görüş ve ifadeler kişisel olup şirketimizin duruşu ile bir bağı yoktur. Pegasus Hava Yolları olarak; ilgili paylaşımda yer alan dini inanç, toplumsal düşünce ve fikirlerle atfen rencide edici ifadeleri kesinlikle kabul edilemez buluyoruz. Bu çerçevede, konunun acilen şirketimizin etik-ahlak kuruluna aktarıldığını, gerekli aksiyonların ivedilikle alınacağını bildirmek isteriz. Kurullarımız, tüm çalışanlarımız için istisnasız uygulanmaktadır."


 

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