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Gündem Başörtülü kadınlara sözlü tacizde bulunan laikçi gözaltında!
Gündem

Başörtülü kadınlara sözlü tacizde bulunan laikçi gözaltında!

Yeniakit Publisher
2024-06-06 00:00:00 - 2024-06-06 00:06:44

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, başörtülü kadınlara ağza alınmayacak sözlerle hakaretler savuran kadın tutuklandı.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bir markette, laikçi yaşlı bir kadın tesettürlü kadınları hedef aldı.

Ağza alınmayacak hakaretler!

Yaşlı kadın, alışveriş yapan 4 tesettürlü kadına ağza alınmayacak ifadelerle hakaretler savurdu.

O anlar saldırıya uğrayan kadınlar tarafından kayıt alındı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, başörtülü kadınlara hakaret edilen videonun sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçti.

"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında, şüpheli N.Ş. (63) hakkında gözaltı kararı verildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Polis ekiplerince gözaltına alınan N.Ş, Sapanca İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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