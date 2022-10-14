O ahlaksızlığa koyu CHP'li yazar bile tepki gösterdi! Meymenetsiz karıya efsane ayar

CHP'nin yarı resmi yayın organı Halk TV'de, kendisi gibi düşünmeyen ve yaşamayan insanlara hakaretler savurmaktan başka bir iş yapmayan sözde gazeteci Ayşenur Arslan'ın "yer sofrası" ile ilgili skandal sözlerine Habertürk'ün CHP'li yazarı Sevilay Yılman bile tepki gösterdi. Yılman, söz konusu yazısında özetle şunları kaydetti:

"Yıllardan beridir sorulan bir soru vardır…

“CHP neden tek başına iktidar olamıyor?”

(...) Olmuyor.

Ve üzgünüm ama bu gidişle galiba da olmayacak!

Çünkü CHP’nin sorunu ne liderlik ne de tek partili dönemlerinden gelen devletçi, otoriter bildik o genetik kodlar.

Sorun; halkçı söylemlerle yol alan ve halkçı görüntü veren elitistlerin halkla hala doğru ilişki kuramaması.

Ayşenur Arslan'ın önceki gün sabahları yayın yaptığı Halk TV’de Boğaziçi Üniversitesi’nin muhafazakar öğrencilerinin bir etkinliğini eleştirirken kullandığı ifadeler bunun bariz ispatıdır.

Bilmiyorduk çoğumuz... Ayşenur Arslan sayesinde öğrendik ki; üniversitede İslam Araştırmaları Kulübü (BİSAK) adlı bir oluşum varmış.

Ve 2013 yılından beri faaliyet gösteren bu oluşum üye öğrencilerinin katılımı ile çeşitli faaliyetlerde bulunuyormuş.

Geleneksel tanışma iftarı da bu faaliyetler arasındaymış.

Ve bu yıl da yapılmış aynı iftar.

Birileri de bu iftardan kısacık bir videoyu Arslan’a göndermiş.

O da bunu ekrana verip şöyle bir yorum yapmış değerli okurlarım; “Boğaziçi Üniversitesi bu ülkenin en önemli bilim yuvalarından biri. Rektörünü değiştirdiler, öğretmenlerini attılar, mezuniyet törenine 'hayır' dediler. Tanışma iftarı düzenlenmiş dün akşam. Oraya duyuru davet organizasyon serbest. Harem selamlık genç kızlar üniversitede erkek öğrenciler bir tarafta yer sofrasında yiyorlar. Üniversite öğrencileri yer sofrasında yemek yemenin yerli, milli ve İslami olduğunu zannediyor. Böyle zanneden bir akıldan bilim falan beklemeyin! Yer sofrasında yemek yemek, masanın icadından öncedir. Hiç yerli ve milli değildir olay. Bazı ülkelerde hâlâ yerde yiyorlar. Erdoğan da her gittiğinde masa var ama yerde yiyor. Bunu İslami olarak yutturuyorlar insanlara!"

(...) O okulda, nasıl ki seküler yaşam tarzına sahip öğrenciler, dilediği gibi yemek yeme, dilediği görüşü, şiddete, vandallığa başvurmadan ifade etme ve yaşama hakkına sahipse…

Muhafazakar, dindar öğrenciler de aynı hakka sahiptir ve kimsenin bunu aşağılama, horlama hakkı da yoktur!

Kaldı ki yer sofrasında yemek yeme İslami, dini bir ritüel falan da değildir.

Yer sofrası Anadolu’nun bir geleneğidir, kültürüdür ve Ayşenur Hanım hiç deneyimlememiş olabilir ama bugün ülkenin dört bir yanında, hala birçok yerde insanlar bu geleneğini devam ettirmektedir.

Kimi masası olmadığı için.

Kimi bir alışkanlık olarak gördüğü için.

Kimi de sevdiği için.

Ve şu konuda da fena halde yanılıyor Ayşenur Hanım...

Bu yer sofralarından kalkıp da bilime katkı sunan onlarca isim çıkmıştır bu topraklardan.

Mesela Nobel Ödüllü Aziz Sancar bunlardan biridir.

Çocukluğunun, gençliğinin geçtiği Mardinli yıllarını anlattığı hikayelerinde “yer sofralarına” defalarca vurgu yapmıştır. (...)"



