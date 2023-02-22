  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Hadi açıkla da özür dileyelim! 100 bin konut sözü veren Ekrem'e çağrı

‘Tamam anladık öleceğiz’ Fazıl Say’ı çıldırtan analizler

Akşener kentsel dönüşüme böyle engel olmuş! Skandal görüntüler ortaya çıktı

Burak Özçivit'ten takdir toplayan hareket! Katar'a gidip...

LGBT desteğiyle bilinen Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği Diyaneti mahkemeye verdi

İsrail'in her sokağında görülen Türkiye haritası depremleri mi işaret ediyor? Açıklama geldi: Bazı şüpheleri...

Naumovski: Bu Türkiye için yapabileceğimiz küçük bir şeydi

Depremzedeler dikkat! 2 ay içinde müracaat edilmesi gerekiyor

Sözde Nurcular çılgına döndü! AK Parti'nin o açıklaması ayarlarını fena bozdu

"Ülke battı, bitti" diye yırtınanlara İzmir'den kötü haber
Gündem O açıklama korkuttu! "7 büyüklüğünde deprem olacak" dedi! Yer ve tarih verdi
Gündem

O açıklama korkuttu! "7 büyüklüğünde deprem olacak" dedi! Yer ve tarih verdi

Artçı sarsıntılar sürerken deprem uzmanı Hüseyin Öztürk yeni depremin nerede olacağına yönelik olası ihtimalleri açıkladı. Öztürk depremin 7.0 büyüklüğünde olabileceğinin altını çizdi.

Yeniakit Publisher
2023-02-22 17:31:00 -
O açıklama korkuttu! "7 büyüklüğünde deprem olacak" dedi! Yer ve tarih verdi

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen iki büyük depremde binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti. Bölgede artçılar sürerken büyük deprem beklenen iller için de uzmanlardan peş peşe uyarılar geliyor.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof.Dr. Hüseyin Öztürk, Ahaber'de bölgede yaşanan depremleri yorumlarken yeni deprem için bir bölgeyi işaret etti:

"Buradaki enerji uzun kalacak"

Kahramanmaraş'ta yaşanan depremin ardından Hatay'daki deprem de bekleniyordu. Bu bölge artık daha aktif ve buradaki enerji uzun süre kalacak. Bir deprem oluşumunun ardından sağı solu kırarak ilerleyecek.

"7 büyüklüğünde büyük bir deprem olabilir"

Fayın sağı ve solu rahatsız şu an. Burada bir enerjisi patlaması olacak. Başka segmentlerde de kırılmalar olacak. Ama hangisinin kırılacağını bilmiyoruz. 2 büyük deprem etrafına büyük bir enerji saçtı.

Kırılmamış fay hatları mevcut. Yedisu fayı bölgesinde 7 büyüklüğünde büyük bir deprem olabilir. Burada kırılmamış bir fay hattı var. 

Fethiye bölgesinde de hareketli fay hatları var. Buradakiler de patlayabilir. Büyük bir stres transferi var. En kötüye göre planımızı yapmalıyız.

Yedisu fay hattı nereden geçiyor?

Yedisu fayı, Kuzey Anadolu Fayı'nın doğusunda Erzincan Havzasının doğusu ile Bingöl iline bağlı Yedisu ilçesi arasındadır. 

 

 

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23