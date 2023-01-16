O Abdullah Gül iddiası gündeme bomba gibi düştü! Ekrem İmamoğlu detayı herkesi şaşırttı

Altılı masadakilerin Abdullah Gül gibi bir adaya itirazı olmayacağını belirten Melih Altınok, olanın "Gül gibi İmamoğlu dururken bu neyin arayışı..." diye evrene sitemlerini gönderen Ekrem İmamoğlu'na olacağını ifade etti.

Altınok, Sabah gazetesindeki yazısında özetle şunları kaydetti:

"(...) Kapatma davasıyla meşgul HDP kendi adayıyla yarışa gireceklerini açıklayarak denklemdeki yerini aldı bile. Kılıçdaroğlu kendi adaylığında ısrarcı. İmamoğlu'nu, kaybetse bile CHP genel başkanlığı koltuğunu kazandıracak bir adaylık sürecine sokmamakta kararlı. İBB'nin Ak Parti gurubuna terk edilmemesi gibi güçlü argümanları var.

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Akşener ise ülke çapında başlattığı billboard kampanyasında Saraçhana'de otobüsün üzerinde Ekrem İmamoğlu ile verdiği pozu kullanarak tavrını açık etmekle meşgul.

Ama Abdullah Gül gibi bir adaya da itirazı olmaz. Nasıl olsa kazanırlarsa 6 genel başkanın imzası olmadan adım atamayacak.

Akşener olmadıktan sonra Ali olmuş ve Veli olmuş ne önemi var ki? Yeter ki Kılıçdaroğlu olmasın.

Hem Akşener Gül'e 2018'de de "evet" demişti. Ancak uzlaşının çıkmayacağını gören Gül'ün ricasıyla adaylık meselesini rafa kaldırmıştı. Eski arkadaşlar yani. Ayrıca Gül formülü Kemal Bey'in de omuzundaki yükü alır. Yine yerine biri kaybetmiş olur.

Babacan ve Davutoğlu derseniz, Gül'ün masadaki temsilcileri zaten.

Karamollaoğlu'nun da Gül ismine bir itirazı olmaz.

Geriye kalıyor bu kavga gürültünün içinde Umre'ye giden İmamoğlu...

Adam daha ne desin?

Suskunluğundan bile "Gül gibi İmamoğlu dururken bu neyin arayışı..." diye evrene sitemlerini gönderdiği anlaşılıyor.

Belli ki bir mucize bekliyor."