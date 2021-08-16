O 4 tekne alevlere teslim oldu!
Antalya’nın Alanya ilçesi Türkler Mahallesi’de bulunan gezi teknesinde başlayan yangın, 3 tekneye sıçradı. 4 teknenin alevlere teslim olduğu yangına müdahale etmeye çalışan bazı personeller teknelerden suya atlayarak canlarını kurtardı.
Antalya'nın Alanya ilçesi Türkler Mahallesi'de bulunan gezi teknesinde başlayan yangın, 3 tekneye sıçradı.
Olay saat 22.00 sıralarında Alanya Türkler Mahallesinde meydana geldi.
Bir gezi teknesinde başlayan yangın, kısa sürede bitişikteki 3 tekneye sıçradı.
Teknelerde bulunan bazı personeller alevlere müdahale etmeye çalıştı.