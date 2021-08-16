  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor yorumcusu Emre Bol kalp krizi geçirdi
Sel felaketinde vefat sayısı 66'ya yükseldi
Haiti'deki depremde ölü sayısı 1297'ye yükseldi
O 4 tekne alevlere teslim oldu!
Gündem O 4 tekne alevlere teslim oldu!
Gündem

O 4 tekne alevlere teslim oldu!

Antalya’nın Alanya ilçesi Türkler Mahallesi’de bulunan gezi teknesinde başlayan yangın, 3 tekneye sıçradı. 4 teknenin alevlere teslim olduğu yangına müdahale etmeye çalışan bazı personeller teknelerden suya atlayarak canlarını kurtardı.

Yeniakit Publisher
2021-08-16 06:49:00 -
O 4 tekne alevlere teslim oldu!

Antalya'nın Alanya ilçesi Türkler Mahallesi'de bulunan gezi teknesinde başlayan yangın, 3 tekneye sıçradı.


Olay saat 22.00 sıralarında Alanya Türkler Mahallesinde meydana geldi.


Bir gezi teknesinde başlayan yangın, kısa sürede bitişikteki 3 tekneye sıçradı.


Teknelerde bulunan bazı personeller alevlere müdahale etmeye çalıştı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay