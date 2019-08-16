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Nzonzi resmen Galatasaray'da

- Sarı-kırmızılı kulüp, 1+1 yıllığına kiraladığı Fransız futbolcuya bu sezon 3 milyon 250 bin avro net ücret ödeyecek

16 Ağustos 2019 Cuma 20:12
Nzonzi resmen Galatasaray'da


İSTANBUL (AA) - Galatasaray Kulübü, Fransız futbolcu Steven Nzonzi'yi 1+1 yıllığına kiraladığını açıkladı.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Steven Nzonzi ve kulübü Roma ile oyuncunun 2019-2020 sezonu için geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır." denildi.

Roma'ya bu sezon için ücret ödenmeyeceği ve futbolcunun satın alma opsiyonunun ilk sezon 16 milyon avro, ikinci sezon ise 13 milyon avro olduğu belirtildi.

Sarı-kırmızılılar, 500 bin avro karşılığında 2020-2021 sezonu için futbolcunun sözleşmesinin kiralık olarak uzatılabileceğini de aktardı.

Açıklamada, Galatasaray'ın 30 yaşındaki orta saha oyuncusuna bu sezon 3 milyon 250 bin avro net ücret ödeyeceği ifade edildi.

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Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 20:12
  1. Futbol
  2. Galatasaray
  3. Steven Nzonzi
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