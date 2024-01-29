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Gündem NYT'den İsrail'i dünyaya rezil eden bomba iddia: Hamas İsrail'i kendi silahlarıyla vuruyor!
Gündem

NYT'den İsrail'i dünyaya rezil eden bomba iddia: Hamas İsrail'i kendi silahlarıyla vuruyor!

Yeniakit Publisher
2024-01-29 13:59:00 - 2024-01-29 14:07:05
NYT'den İsrail'i dünyaya rezil eden bomba iddia: Hamas İsrail'i kendi silahlarıyla vuruyor!

ABD'li New York Times gazetesi, işgalci İsrail askerlerinin Gazze'ye abluka uygulamak için kullandığı silahların mücahid Hamas'ın eline geçtiğini iddia etti.

Katil İsrail'in Gazze Şeridi'nde sivillere yönelik bombalı saldırılarının 115. günü geride kaldı. Bölgede tansiyon giderek artarken ABD'li New York Times gazetesinden yeni bir iddia geldi.

İsrail'in silahları Hamas'ın eline geçti

NYT "Hamas Silahlarını Nereden Alıyor? Artan bir şekilde İsrail'den" başlıklı bir haber yayınlayarak "İsrail güçlerinin Gazze'ye abluka uygulamak için kullandığı silahlar şimdi onlara karşı kullanılıyor." ifadelerine yer verdi.

Haberde İsrailli askeri ve istihbarat yetkililerinin, Hamas'ın 7 Ekim saldırılarında ve Gazze'deki savaşta kullandığı silahların önemli bir kısmınının İsrail ordusundan geldiği sonucuna ulaştığı kaydedildi:

"Yıllar boyunca analistler, İsrail'in Gazze Şeridi'ni askeri ablukaya almasına rağmen Hamas'ın nasıl bu kadar ağır silahlı kalmayı sürdürdüğünü açıklamak için yer altı kaçakçılık yollarına dikkat çekti. Hamas aynı zamanda savaşçılarını İsrail askeri üslerinden çalınan silahlarla da silahlandırıyor."
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Hamas 17 yıldır İsrail silahlarını vuruyor!

17 yıldır Gazze'ye karşı kullanılan mühimmatın Hamas tarafından yeniden kullanıldığı ifade ediliyor:

Şu anda açık olan şu ki, İsrail güçlerinin son 17 yıldır Gazze'ye abluka uygulamak için kullandığı silahlar şimdi onlara karşı kullanılıyor.

İsrail Ulusal Polisi Bomba İmha Bölümü eski başkan yardımcısı ve İsrail polis danışmanı Michael Cardash, "Patlamamış mühimmat Hamas için ana patlayıcı kaynağıdır" ifadelerini kullanıyor. İsrail'den açık bombalar, İsrail'den top bombaları kesiyorlar ve bunların çoğu elbette kullanılıyor ve kendi patlayıcıları ve roketleri için yeniden kullanılıyor.

Patlamayan bombalar yüzlerce füze ve rokete dönüştürüldü

Gazze'ye karşı kullanılan mühimmatın dönüştürülerek füze ve roket olarak kullanıldığı belirtildi.

"Yıllar süren aralıklı bombalamalar ve Gazze'nin yakın zamandaki bombardımanı, bölgeyi yeniden kullanılmayı bekleyen binlerce ton patlamamış mühimmatla doldurdu. Patlamayan 750 kiloluk bir bomba, yüzlerce füzeye veya rokete dönüşebilir."

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