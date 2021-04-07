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Sağlık NYT: 62 milyon doz aşı daha çöpe gitmiş olabilir
Sağlık

NYT: 62 milyon doz aşı daha çöpe gitmiş olabilir

ABD’de üretilen Johnson and Johnson aşısının geçen haftaki 15 milyona ek olarak, 62 milyon dozunun da kullanılamaz hale gelmiş olabileceği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-04-07 23:11:00 -
NYT: 62 milyon doz aşı daha çöpe gitmiş olabilir

The New York Times'ın haberine göre, Baltimore’de bulunan Emergent BioSolutions tarafından koronavirüs aşıları için bileşenlerin üretildiği fabrikada 62 milyon doz aşının daha kontamine olmuş olabileceği belirtildi.

Fabrikada çalışanlar, şubat ayında farkında olmadan yaklaşık 15 milyon doz Johnson & Johnson aşısını AstraZeneca ile çapraz kontamine ederek kalıcı olarak mahvetti.

Fakat, haberde çöpe giden dozların bunun sınırlı kalmadığı ve aynı dönemde üretilen 62 milyon doz aşının da kalite kontrol testinden geçmesi gerektiği belirtildi.

Bununla birlikte, aşıyı üreten, ancak şişeleme yapmayan fabrika, toplamda en az 150 milyon doz Johnson & Johnson aşısı üretti. Ancak, New York Times, bu dozların hiçbirinin kullanılmadığını, çünkü fabrikanın dozları halka dağıtmak için düzenleyiciler tarafından onaylanmadığını bildirdi.

Öte yandan, Johnson & Johnson’dan önceki hafta yapılan açıklamada, yaşanan sıkıntıya rağmen Mayıs ayının sonuna kadar 100 milyon doz aşı üretme hedefinin tutturulacağı belirtildi. Şirketin 2021 yılı sonuna kadar üretmeyi planladığı doz miktarı ise 1 milyar doz olarak duyurulmuştu.

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