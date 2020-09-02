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Aktüel Nysa Antik Kenti'nde 1800 yıllık çeşme bulundu
Aktüel

Nysa Antik Kenti'nde 1800 yıllık çeşme bulundu

Nysa Antik Kenti Kazı Başkanı Doç. Dr. Serdar Hakan Öztaner: - "Roma dönemindeki anıtsal çeşme yapıları kentlerin bir süs unsuruydu"

Yeniakit Publisher
2020-09-02 11:05:59 -
Nysa Antik Kenti'nde 1800 yıllık çeşme bulundu

AYDIN (AA) - FERDİ UZUN - Aydın'ın Sultanhisar ilçesindeki Nysa Antik Kenti kazılarında 1800 yıllık olduğu değerlendirilen anıtsal çeşme bulundu.

Sultanhisar ilçesinde dağ eteğine kurulan zeytin ağaçları içindeki Nysa Antik Kenti'nde kazı çalışmaları sürüyor.

Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Öğretim Üyesi ve Kazı Başkanı Doç. Dr. Serdar Hakan Öztaner, AA muhabirine, antik kentin, Karia Bölgesi'nin önemli yerleşimlerinden olduğunu belirtti.

Kentte Roma mimarisinin önemli örneklerinin görüldüğünü aktaran Öztaner, "Roma Dönemi'nin mimarisini anlamak için ders niteliğinde yapılar var. Kütüphanesi Efes'teki kütüphaneden sonra ayakta kalmış en güzel örneklerden. Meşhur coğrafyacı Strabon, eserinde Nysa'da eğitim aldığından bahsetmektedir. Dolayısıyla Nysa aynı zamanda eğitim ve kültür kentidir." dedi.

Kazı çalışmalarının titizlikle devam ettiğini aktaran Öztaner, kentteki cadde kazıları sırasında bir çeşme bulduklarını ve çalışmanın halen devam ettiğini söyledi.

Çeşmenin 1800 yıllık olduğunu değerlendirdiklerini ifade eden Öztaner, "Çeşme, Meclis'le agora arasındaki kuzey güney doğrultusundaki ana caddeyle doğu batı doğrultusundaki caddenin tam kesiştiği noktada, yani kavşak noktasında açığa çıkarıldı. Yaklaşık 11 metre ön cephe genişliği var. Havuzun derinliği de 4 metreye ulaştı. Çalışmalar devam ediyor. Kazı çalışmalarımız devam ettikçe daha detaylı bilgiye de sahip olacağız." dedi.

Öztaner, Roma Dönemi için anıtsal çeşmelerin insanların rahatladıkları, serinledikleri ve kentin süs unsuru olarak görülen yapıları olduğunu sözlerine ekledi.

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