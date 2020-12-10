NY Times'tan S-400 analizi: Biden taviz vermeye hazır

ABD'nin en önemli gazetelerinden biri olan New York Times ABD Temsilciler Meclisi'nden geçen 'S-400 hava savunma sistemi alımı sebebiyle Türkiye'ye yaptırım' konusuna ilişkin önemli bir yazı ele aldı.

Türkiye'yi karşına alma mesajı

Yazıya göre, ABD'li yetkililer Türk mevkidaşlarını, Trump yönetiminin Kongre yaptırımlarına karşı çıkmayacağı yönünde bilgilendirdi. Ayrıca bu yaptırımların Mısır, Hindistan ve Suudi Arabistan'a Rus sistemleri satın almama uyarısı olduğunu ifade ettiler. Yetkililer, Biden'ın Türkiye'yi tekrardan Batı bloğuna çekip Rusya'ya daha fazla yaklaşmasını engellemesi gerektiğini belirtti.

Türk yetkiliden önemli açıklama

"Türkiye kendini izole edilmiş hissediyor." ifadelerini kullanan Türk yetkili, önemli açıklamalarda bulundu.

Türk yetkili, "ABD'nin Girit'e savaş gemisi konuşlandırması, Türkiye'nin artık bölgedeki kilit müttefik olmadığının sinyalini verdi." tespitinde bulunurken Biden yönetiminin S-400'lere yaklaşımının ilk sınav olacağını belirtti.

"Biden tavizlere hazır"

"Biden'in danışmanları, Türkiye ile geleneksel ve teknik diplomasi kanalları üzerinden bağlantıya geçeceklerini, daha önce Trump ve Erdoğan arasındaki ani görüşme trafiği gibi bir iletişime yaslanmayacaklarını söylediler. Bu bizim için iyi bir gelişme." diyen Türk yetkili, ''Biden'in danışmanları, düşük seviyeli görüşmelerde tavizlere hazır olduklarını söylediler." ifadelerini kullandı.