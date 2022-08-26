Nwakaeme hangi takıma gidecek? Nwakaeme transfer oldu!
Adı birçok Süper Lig takımıyla anılan Anthony Nwakaeme'nin yeni takımı belli oldu. Nijeryalı futbolcunun adı, Galatasaray ile anılıyordu. Yıldız futbolcu Suudi Arabistan ekibi Al Fayha ile anlaştı.
Nwakaeme'nin yeni takımı herkesi şaşırttı! Yıldız futbolcu bakın hangi takıma transfer oldu?
Nwakaeme yeni takımı
Nijeryalı kanat oyuncusu, Suudi Arabistan temsilcisi Al Fayha FC'ye transfer oldu.
Trabzonspor ile yollarını ayıran Anthony Nwakaeme'nin yeni takımı resmen açıklandı. Nwakaeme, Suudi Arabistan ekibi Al Fayha ile her konuda anlaşma sağladı.
Al Fayha transferi sosyal medya hesabından resmen açıkladı.
TÜRKİYE PERFORMANSI
33 yaşındaki oyuncu sezonu şampiyon tamamlayan Trabzonspor'da geçtiğimiz yıl 30 lig maçına çıkarken, 13 gol 10 asistlik bir performans sergilemeyi başardı. Nwakaeme Trabzonspor formasıyla toplamda çıktığı 145 maçta ise 47 gol 40 asistle oynadı.
Anthony Nnaduzor Nwakaeme kimdir?
Anthony Nnaduzor Nwakaeme Nijeryalı futbolcudur.
21 Mart 1989) Nijeryalı futbolcudur. * Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Profesyonel kariyerine 2010 yılında Universitatea Cluj kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Arieșul Turda, Petrolul Ploiești, Universitatea Cluj, Hapoel Ra'anana, Hapoel Be'er Sheva, Trabzonspor kulüplerinde oynadı.