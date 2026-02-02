NVIDIA–OpenAI anlaşması krizde! 100 milyar dolarlık yatırım tehlikede

Yapay zekâ dünyasında büyük yankı uyandıran NVIDIA–OpenAI iş birliği tehlikede.

Wall Street Journal’ın haberine göre, NVIDIA’nın OpenAI’a 10 GW’lık bilgi işlem altyapısı sağlamak üzere planladığı 100 milyar dolarlık yatırım henüz resmiyet kazanmadı ve anlaşmanın geleceği belirsizliğe sürüklendi.

NVIDIA’nın daha önceki finansal açıklamalarında da bu mutabakatın “bağlayıcı olmayan” bir ön anlaşma olduğu, yatırımın kesinleşmediği vurgulanmıştı.

HUANG, ALTMAN’IN YÖNETİM TARZINDAN RAHATSIZ

İddialara göre, NVIDIA CEO’su Jensen Huang, Sam Altman ve ekibinin “iş disiplini eksikliği” gösterdiğine inanıyor.

Huang’ın bu ifadeyle neyi kastettiği net olmasa da, sektör gözlemcileri OpenAI’nin GPT ekosisteminde son dönemde yaşadığı durgunluğa dikkat çekiyor.

Yapay zekâ rekabetinde Anthropic’in Claude Opus 4.5 modeli ve Google’ın Gemini platformu öne çıkarken, OpenAI’nin yenilikçi ürünlerinin eski ivmesini kaybettiği belirtiliyor.

NVIDIA, OPENAI’NİN TALEPLERİNİ YAKINDAN İZLİYOR

NVIDIA yönetiminin, OpenAI’nin verdiği taahhütleri yerine getirip getiremeyeceğini dikkatle izlediği bildiriliyor.

Şirket içi kaynaklara göre, OpenAI’nin iş planı, GPU tedarik zinciri ve model geliştirme hızı konularında “somut güvence” verememesi yatırım kararını geciktiriyor.

ANTHROPIC VE GOOGLE REKABETİ DENGELERİ DEĞİŞTİRİYOR

Sektör genelinde, OpenAI’nin lider konumunun zayıfladığı değerlendirmeleri artıyor.

Anthropic’in Claude serisiyle hızla yükselmesi, Google’ın Gemini modelinde agresif ilerlemesi ve Meta’nın açık kaynak modellerini güçlendirmesi, NVIDIA’nın stratejik iş birliklerini çeşitlendirmesine neden oluyor.

Analistler, NVIDIA’nın artık tek bir büyük ortak yerine çok merkezli bir yapay zekâ ekosistemi desteklemeyi tercih ettiğini belirtiyor.

OPENAI HALKA ARZ PLANI GÜNDEMDE

Öte yandan Sam Altman’ın bu yıl OpenAI’yi halka arz etmeyi planladığı öne sürülüyor.

Bu süreçte büyük yatırımcıların ilgisini çekmek isteyen OpenAI, NVIDIA gibi devlerle iş birliğini stratejik bir koz olarak kullanmak istiyor.

Ancak mevcut tablo, yatırım anlaşmasının ertelenebileceği veya tamamen iptal edilebileceği yönünde sinyaller veriyor.

NVIDIA–OpenAI arasındaki 100 milyar dolarlık dev anlaşma, Jensen Huang’ın yönetim endişeleri ve rekabetin yoğunlaşması nedeniyle askıya alınma riskiyle karşı karşıya.

Yapay zekâ dünyasında güç dengeleri yeniden şekilleniyor.

Haber Kaynağı: WSJ