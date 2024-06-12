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Teknoloji Nvidia, veri merkezlerinde pazarın yüzde 98’ini kaptı
Teknoloji

Nvidia, veri merkezlerinde pazarın yüzde 98’ini kaptı

Yeniakit Publisher
2024-06-12 03:35:00 -
Nvidia, veri merkezlerinde pazarın yüzde 98’ini kaptı

Çip devi Nvidia, geçtiğimiz yıl 3,76 milyon veri merkezi GPU’su sattı. Nvidia’nın pazar payı ise yüzde 98’e çıktı.

Yarı iletken analist firması TechInsights tarafından yapılan bir araştırmaya göre yapay zeka patlamasından en iyi şekilde yararlanan Nvidia, geçtiğimiz yıl 3,76 milyon veri merkezi GPU’su sattı. Nvidia bu satış başarısıyla birlikte veri merkezi GPU pazarının yüzde 98’ine hakim oldu.

Nvidia, veri merkezlerinde rakipsiz

Nvidia’nın 2023’te 3,76 milyon veri merkezi GPU’su sevkiyatı tek başına etkileyici olmakla birlikte bir önceki yıla göre de 1,1 milyon adetlik bir artış anlamına da geliyor. Nvidia, 2022'deki pazar payı rakamlarına benzer şekilde, 2023'teki veri merkezi GPU sevkiyatlarında yüzde 98'lik baskın bir pazar payına ulaştı. AMD ve Intel dahil edildiğinde 2023'teki toplam veri merkezi GPU sevkiyatı 3,85 milyon adet oldu.

Gelir bakımında ise Nvidia, 36,2 milyar dolarla yüzde 98'lik bir paya ulaştı. Bu gelir, 2022'deki 10,9 milyar dolara göre üç katlık bir atış anlamına geliyor. Nvidia sadece veri merkezi tarafında değil masaüstü GPU pazarının da yüzde 88 pay tek başına hakim durumda. tüm bunlar birleştiğinde ise Nvidia’nın gelirleri yüzde 126 artarak 2023 yılında 60,9 milyar dolara ulaştı.

Ancak Nvidia için daha serti bir rekabet yaklaşıyor. AMD, yakın bir zamanda Nvidia’nın H100/H200 rakibi MI300 satışlarının 1 milyar dolara ulaştığını açıkladı. Firma bu yıl için hedefi 4 milyar dolara koyuyor. AMD aynı zamanda bu yıl için planlanan MI325X, 2025'te MI350 ve 2026'da MI400 ile yıllık bir döngüde yeni GPU'lar çıkaracağını da söyledi. Nvidia da aynı şekilde bu Blackwell B200/B100, 2025’te bunların yenilemesi ve 2026 yeni Rubin ailesini piyasaya sürecek.
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