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Teknoloji NVIDIA piyasayı sallamaya hazırlanıyor
Teknoloji

NVIDIA piyasayı sallamaya hazırlanıyor

Yeniakit Publisher
2024-07-13 04:06:00 -
NVIDIA piyasayı sallamaya hazırlanıyor

NVIDIA AI GPU tedarik zinciri iyileşti. Böylece siparişler birikmeden ürünler kolayca gönderilecek. Bu da NVIDIA'nın piyasa değerini etkileyecek.

NVIDIA AI GPU tedarik zinciri dramatik bir şekilde iyileşti. Gelen yeni bir rapor, şirketin önümüzdeki çeyreklerde piyasanın ihtiyacına kolayca yanıt verebilecek. DigiTimes, NVIDIA’nın AI GPU tedarik zincirinin son birkaç çeyrek içinde büyük iyileşmeler kaydettiğini aktardı. Tedarik zincirinin iyileşmesi sonrasında piyasanın ihtiyaçları da kolayca karşılanabilecek.

NVIDIA AI GPU, Hopper ve Blackwell nesilleri kolayca tedarik edilecek

2023’ün başında pazarda NVIDIA AI hızlandırıcılarını elde etmek için firmalar oldukça uğraşıyordu. Ancak, NVIDIA Blackwell AI GPU gibi yakında çıkacak yeni mimarileriyle beraber, tedarikçiler artık aradıkları GPU sistemlerine ulaşabilecek. Rapor, her geçen çeyrekle birlikte tedarikin büyük ölçüde iyileşeceğini ve Blackwell’in piyasaya sürülmesiyle birlikte, sipariş birikiminin neredeyse sıfıra düşeceği öne sürüyor.

Geçtiğimiz yılda sipariş birikmesi yüzde 40’a kadar çıkmıştı. Satış oranlarına bakıldığı zaman birikmeler artık tek hanelere düşmeye başladı. Bu oranlar pazarların gerçekten bu sorunu aştığını gösteriyor. NVIDIA şirketinin Blackwell AI GPU ürünleri piyasada büyük bir başarı yakalayabilir.

Sadece B200 AI GPU için bir milyonun üzerinde sipariş alması bekleniyor. AI sunucuları NVIDIA’nın gelir akışında büyük bir rol oynayacak. Çünkü teknoloji firmaları artık büyük ölçekli AI sistemlerine odaklanıyor. Blackwell GB200 serisi, büyük satış ivmesi görebilir. Uzmanlarda Blackwell’in şirketin en başarılı ürünü olmasını bekliyor.
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