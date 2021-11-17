Nusret'in restoranına kapatma cezası!

Sosyete kasabı Nusr-Et Steakhouse'a ceza kapatma cezası verildi. Nusret Gökçe'ne Etiler'deki şubesine kapalı alanda sigara içildiği gerekçesiyle 10 günlük kapanma cezası verildi.

10 gün kapatma cezası

Sabah Gazetesi'nden Atakan Irmak'ın haberine göre; Beşiktaş İlçe Sağlık Müdürlüğüne bağlı 'Tütün Denetim Ekipleri' tarafından ünlü işletmede yapılan denetlemelerde, müşterilerin kapalı alanda sigara içtiği tespit edilince ceza kesildi. Ekipler işletmede 1 yıl içerisinde üst üste 4 kez kapalı alanda sigara içme cezası kesildiğini tespit edince bu kez 10 gün kapalı kalma cezası verildi.

Peş peşe para cezası kesilmiş

İşletmeye ilk denetleme; 24 Ekim 2020 yılında yapıldı. bu inceleme sonrası kapalı alanda sigara içildiği için işletmeye 2 bin 579 liralık idari para cezası uygulandı. 25 Ekim 2020 yılında yapılan denetlemede yine aynı şekilde 4207 sayılı kanuna aykırılık tespit edilince bu kez 5 bin 158 liralık idari para cezası kesildi. 4 kez ihlal edilince 10 günlük kapanma cezası verildi.

İtiraz etti

Nusret Gökçe,verilen cezanın uygun olmadığını iddia ederek karara itiraz etti. Karara itiraz eden ünlü işletmeci, bir yıllık dönem içerisinde üçüncü kez aynı cezanın gerçekleşmediğini bu sebeple kapama cezasının yerinde olmadığını dile getirdi. Nusret Gökçe'nin itirazını ise hakimlik reddetti.