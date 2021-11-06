Nusret'in elinden altın kaplama et yedi, ülkede krize neden oldu
Vietnamlı Komunist Partili Bakan To Lam'ın, sosyete kasabı Nusret'in Londra'daki restoranında 19 bin TL'lik altın kaplamalı et yemesi ülkede tepkilere neden oldu.
Vietnamlı Komunist Partili Bakan To Lam, İngiltere’nin başkenti Londra’da açılan sosyete kasabı Nusret'in restoranında çekilen görüntüleriyle gündemde.
Güvenlik Bakanı To Lam’ın Nusret’in elinden 1450 sterlinlik (19 bin lira) altın kaplama bifteği yerken çekilen görüntüleri ülkesinde tepkilere yol açtı.
Görüntüler restoranın Tiktok sayfasında yayınlanmasının hemen ardından silindi.
Halkın 150 dolar (Yaklaşık 1500 TL) kazandığı Vietnam'da bakanlık yapan Lam, abartılı yemek yediği yönünde sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu.
Diğer yandan Vietnam bakanlığı sözcüsü To An Xo’nun da Lam’ın yanında oturduğu görüldü.